Kota Salatiga Darurat Sampah, TPA Ngronggo Akan Ditutup Tahun Depan

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Darurat sampah mengintai Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pasalnya, usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo hanya mampu bertahan dalam setahun ke depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga Muthoin mengatakan darurat sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kota Salatiga.

Menurutnya, isu tersebut juga berkaitan dengan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih sebagai penunjang sektor pariwisata.

Baca Juga: Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Barang di Semarang

"Kalau berbicara mengenai pariwisata tentu tidak lepas dari Indonesia Asri, Jawa Tengah Asri, dan Salatiga Asri. Namun saat ini kami masih menghadapi persoalan sampah," katanya dalam Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5).

Menurut Muthoin, saat ini sebagian besar kabupaten dan kota masih menggunakan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping, termasuk Kota Salatiga. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Saat ini usia TPA Kota Salatiga tinggal satu tahun lagi. Pada 2027 sudah harus close (ditutup, red). Kami juga sudah mendapat teguran, hampir mendapat surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menjadi keprihatinan kita bersama," ujarnya.

Karena itu, Pemkot Salatiga berharap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Muthoin mengatakan Kota Salatiga terus berupaya mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tahun depan, tema pembangunan daerah yang diusung adalah Pengembangan Pariwisata dan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Didukung Sumber Daya Manusia Unggul.