Bupati Grobogan Mengeluh Beratnya Mengatasi Banjir dan Jalan Rusak

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Bupati Grobogan Setyo Hadi mengeluhkan beratnya penanganan banjir dan kerusakan jalan yang melanda daerah dengan luas sekitar 2.023,84 km² tersebut.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah ini tidak mampu menangani persoalan tersebut secara mandiri.

Hal itu disampaikan Setyo Hadi dalam Rembuk Pembangunan Jawa Tengah wilayah Kedungsepur meliputi Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi di Kabupaten Grobogam pada Jumat (29/5).

Setyo mengatakan, meskipun dikenal sebagai lumbung pangan, Grobogan masih dihadapkan pada persoalan banjir yang hingga kini menjadi masalah krusial.

"Masalah yang paling krusial di Grobogan saat ini adalah banjir. Dengan kemampuan fiskal yang kami miliki, jelas kami tidak mampu menangani persoalan banjir sendirian," ujarnya.

Karena itu, dia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu penanganan banjir di wilayahnya. Dia menyebut persoalan banjir tidak hanya terjadi di Grobogan, tetapi juga dialami daerah lain seperti Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

"Kalau menghadapi banjir saya kira sama-sama Pak Wakil Wali Kota Semarang, sekarang banjir kami ini dikritik sana sini mentalnya kudu kuatlah istilahnya seperti itu. Grobogan, Demak juga sama-sama pusing ya memang agak berat karena memerlukan dana yang besar," katanya.

Selain persoalan banjir, pihaknya juga menyoroti kondisi jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Grobogan. Dia menyebut banyak ruas jalan mengalami kerusakan, terutama jalur yang menghubungkan Kota Semarang hingga Kabupaten Blora.