Jalan Cepu-Randublatung Rusak, Respons Gubernur Ahmad Luthfi Picu Kekecewaan Warga

jateng.jpnn.com, BLORA - Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi soal mengesampingkan perbaikan jalan rusak di ruas Cepu-Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah memicu kekecewaan warga setempat.

Kekesalan itu dilampiaskan warga dengan menanam sejumlah pohon pisang di jalan rusak tersebut. Aksi penanaman pohon pisang tersebut viral di media sosial.

Warga memprotes orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut ketika Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menyampaikan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan provinsi di Blora, ruas Randublatung-Cepu.

Keluhan itu diungkapkan Sri dalam acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus pada Selasa (26/5).

Sri mengatakan jalan penunjang ketahanan pangan itu butuh perbaikan karena kondisinya sudah rusak parah dan mendapat perhatian dari masyarakat.

"Yang viral Jalan Cepu-Randublatung hancur," kata Sri menyampaikan keluhan agar mendapat atensi bantuan untuk perbaikan.

Namun, bukannya jawaban tindak lanjut, Sri justru mendapat arahan agar memprioritaskan perbaikan jalan yang memberikan efek langsung kepada masyarakat.

"Jadi gini viral itu harus dimitigasi, satu dilakukan pengecekan dua disesuaikan dengan kemampuan," kata Luthfi menjawab Sri.