Gubernur Luthfi Dihujat Warganet, Kadis PUPR Jateng Pasang Badan

Selasa, 02 Juni 2026 – 06:58 WIB
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro pasang badan setelah Gubernur Ahmad Luthfi dihujat warganet.

Ahmad Luthfi menjadi bulan-bulanan netizen seusai menjawab keluhan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini terkait rusaknya Jalan Cepu - Randublatung dalam acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus pada Selasa (26/5) lalu.  

Henggar mengatakan jalan provinsi tersebut sudah terprogram untuk perbaikan. Saat ini sedang memasuki proses lelang.  

Untuk penanganan ruas jalan tersebut, Henggar menyebut Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,276 miliar pada 2026.   

Berdasarkan perhitungan awal, anggaran Rp 5,276 miliar itu dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren.   

“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” kata Henggar.  

Dia mengatakan ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang ada di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp 19,92 miliar pada 2025.   

Adapun total luas jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 kilometer, dan anggaran yang dialokasi dari APBD Provinsi Jateng pada 2025-2026 untuk perbaikan total sebesar Rp 45,86 miliar.   

