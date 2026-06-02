Kerangka Manusia Ditemukan di Hutan Rembang, Polisi Telusuri Identitas Korban

Selasa, 02 Juni 2026 – 08:45 WIB
Ilustrasi TKP penemuan kerangka manusia di hutan Rembang. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jateng.jpnn.com, REMBANG - Warga Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia tanpa identitas di kawasan hutan Petak 5F2 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan, Senin (2/6) pagi.

Kerangka tersebut ditemukan sekitar pukul 07.30 WIB saat warga sedang membersihkan lahan hutan yang sebelumnya tertutup semak belukar.

Mendapat laporan tersebut, jajaran Polsek Sumber bersama Tim Inafis Polres Rembang, Tim Resmob, dan tenaga medis dari Puskesmas Sumber langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Kapolsek Sumber AKP Pujiono mengatakan proses identifikasi masih mengalami kendala karena kondisi korban yang sudah tinggal kerangka.

"Hasil pemeriksaan awal belum dapat memastikan identitas maupun penyebab kematian korban karena yang ditemukan hanya kerangka dan sisa pakaian yang sudah rusak," kata Pujiono.

Dari hasil penyelidikan awal, polisi memperoleh petunjuk dari keterangan seorang saksi yang pernah mencium bau menyengat di sekitar lokasi pada Februari 2025.

Saat itu, saksi sedang mencari pakan ternak di kawasan hutan tersebut.

Namun, karena lokasi masih dipenuhi semak belukar, sumber bau tidak berhasil ditemukan.

Kerangka manusia tanpa identitas ditemukan di kawasan hutan Petak 5F2 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan, Senin (2/6) pagi.
Sumber antara
