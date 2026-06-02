Tangisan dari Dalam Tas Belanja, Bayi Baru Lahir Ditemukan Warga Pati

jateng.jpnn.com, PATI - Warga Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan dan ditinggalkan di dalam sebuah tas belanja, Senin (2/6) siang.

Beruntung, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi masih hidup sehingga segera mendapatkan pertolongan medis.

Kapolresta Pati melalui Kapolsek Juwana AKP Mudofar mengatakan bayi itu ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Kamboja Gang I, Desa Growong Kidul RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana.

"Saat ditemukan, bayi dalam kondisi masih hidup dengan ari-ari yang masih menempel pada tubuhnya," kata Mudofar.

Penemuan bayi bermula ketika seorang warga bernama Wagini (43) hendak menuju rumah ketua RT untuk mengambil belanjaan.

Saat melintas di sebuah lorong dekat rumahnya, dia melihat sebuah tas belanja merek Alfa Gift berwarna biru dongker tergeletak di lokasi.

Baca Juga: Viral Calon Pengantin Putri di Pati Kabur Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah

Karena merasa curiga, Wagini kemudian memanggil warga lain bernama Tian Anggara Raharja (35) untuk memeriksa isi tas tersebut.

Keduanya terkejut ketika membuka tas dan menemukan seorang bayi laki-laki yang masih bernapas di dalamnya.