240 Kasus HIV Baru Terungkap di Semarang, Paling Banyak LSL

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus HIV baru ditemukan selama periode Januari hingga Mei 2026.

Kepala Dinkes Kota Semarang M Abdul Hakam mengatakan temuan tersebut merupakan hasil dari peningkatan kegiatan skrining, perluasan akses layanan tes HIV, serta penguatan penemuan kasus secara aktif (active case finding) di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dan kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko.

Tingginya jumlah kasus yang ditemukan menunjukkan makin banyak masyarakat yang berhasil dijangkau layanan pemeriksaan dan deteksi dini. Temuan tersebut tidak serta-merta mencerminkan peningkatan penularan HIV di masyarakat.

"Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan tidak selalu berarti penularan HIV meningkat. Justru hal ini menunjukkan bahwa layanan skrining makin menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terdeteksi," kata Hakam dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Melalui upaya deteksi dini yang semakin luas, kasus HIV dapat ditemukan lebih cepat sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan risiko penularan dapat ditekan.

Berdasarkan data Dinkes Kota Semarang, kelompok risiko dengan proporsi temuan kasus tertinggi berasal dari laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) sebesar 44 persen.

Selanjutnya, pasien tuberkulosis (TBC) sebanyak 12 persen, pasangan berisiko tinggi 11 persen, populasi umum 11 persen, pasien infeksi menular seksual (IMS) 9 persen, pelanggan pekerja seks 5 persen, serta wanita pekerja seks 2 persen.

"Semakin banyak masyarakat yang melakukan tes HIV, semakin besar peluang kasus ditemukan lebih awal sehingga pengobatan dapat segera dimulai dan risiko penularan dapat dicegah," ujar Hakam.