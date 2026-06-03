Daya Tampung SMA/SMK Negeri di Jateng Cuma 40 Persen, Ribuan Murid Dialihkan ke Sekolah Mitra

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Pendidikan Jawa Tengah (Disdik Jateng) menyebut daya tampung sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 masih belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SMP sederajat.

Kepala Didik Jateng Sadimin mengatakan total daya tampung SMA dan SMK negeri tahun ini mencapai 231.724 kursi yang tersebar dalam 6.442 rombongan belajar (rombel).

"Daya tampung secara keseluruhan 231.724 kursi dengan rombel 6.442 kelas. Jadi kami baru bisa menampung sekolah negeri itu 40,83 persen," kata Sadimin dalam Launching SPMB Jateng di SMA Kemalang, Klaten dikutip Rabu (3/6).

Dia menjelaskan jumlah lulusan SMP sederajat di Jateng tahun ini mencapai sekitar 567.500 siswa. Dengan keterbatasan daya tampung tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah alternatif akses pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Satu di antara upaya yang dilakukan adalah melalui program kemitraan dengan sekolah swasta.

Tahun ini, sebanyak 139 SMA dan SMK swasta dilibatkan dalam program tersebut untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng.

"Melalui program kemitraan, kami menargetkan sekitar 5.000 siswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan. Pembiayaannya ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Selain program kemitraan, Pemprov Jateng juga menyediakan berbagai jalur pendidikan lain, seperti SMK Jawa Tengah berbasis asrama atau boarding school maupun semi-boarding school.