Catat! Jadwal Lengkap SPMB SMA/SMK Jateng 2026, Hasil Seleksi Diumumkan 21 Juni

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Disdik Jateng) mulai melaksanakan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK Tahun Ajaran 2026/2027. Saat ini, proses yang sedang berlangsung adalah pengajuan akun bagi calon murid baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdik Jateng Sunarto mengatakan masyarakat atau orang tua calon murid baru dapat mengakses laman resmi SPMB untuk mengajukan akun terlebih dahulu.

"Calon murid dan orang tua silakan mengakses laman SPMB untuk mengajukan akun dengan melengkapi seluruh persyaratan yang harus diunggah ke dalam sistem," kata Sunarto di Kantor Disdik Jateng, Kota Semarang, Rabu (3/6).

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Dia menjelaskan setelah seluruh dokumen diunggah, calon peserta didik wajib melakukan verifikasi berkas dengan mendatangi sekolah yang ditunjuk sambil membawa dokumen asli yang telah diunggah ke sistem.

Dalam proses tersebut, petugas akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, termasuk melakukan validasi data domisili serta nilai akademik calon murid.

Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan valid, maka peserta akan memperoleh bukti pengajuan akun dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni aktivasi akun.

Setelah proses aktivasi selesai, sistem akan melakukan sinkronisasi data sebelum memasuki tahapan pendaftaran sekolah.

Pada masa pendaftaran, calon murid yang telah memiliki akun diberikan kebebasan untuk memilih sekolah tujuan sesuai jalur penerimaan yang tersedia.