Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung, Gubernur Luthfi: Itu Prioritas Kami

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan perbaikan telah dilakukan di Jalan Cepu-Randublatung, Kabupaten Blora. Menurutnya, pohon pisang yang ditanam warga sudah tidak ada lagi.

"(Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung, red) Blora sudah kami jalankan. (Aksi warga, red) tidak ada, pohon pisangnya juga sudah tidak ada," kata Luthfi seusai menghadiri Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Hotel Gumaya Tower Semarang, Kamis (4/6).

Tak hanya ruas Cepu-Randublatung, perbaikan juga akan dilakukan menyeluruh pada jalan provinsi di seluruh Jawa Tengah.

Baca Juga: Parkir Liar Kian Menjamur di Sekitar Mal Kota Semarang

"(Selain Blora, red) banyak, tidak hafal saya, tetapi prinsip itu menjadi prioritas kami," kata eks Kapolda Jawa Tengah tersebut.

Dia menyebut bahwa alokasi dana untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah mencapai Rp 75 miliar pada 2025. Rinciannya, Rp 45 untuk miliar jalan provinsi dan Rp 30 miliar untuk jalan kota/ kabupaten.

Untuk tahun ini, pihaknya mengakui bahwa anggaran untuk penanganan jalan rusak berkurang. Luthfi menyebut kekurangan itu akan dibahas dalam rapat anggaran perubahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah pada September mendatang.

"Bahkan September nanti kami rubah terkait dengan anggaran perubahan. Jalan-jalan yang belum maksimal kami maksimalkan. Pokir-pokir dan lain sebagainya kami arahkan ke revitalisasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan menjelang penyusunan anggaran tahun ini. Evaluasi diperlukan karena musim hujan yang berlangsung cukup panjang berpotensi menimbulkan kerusakan baru pada sejumlah ruas jalan.