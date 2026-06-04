Prajurit TNI AL Menyatu dengan 400 Nelayan dalam Sedekah Laut di Banyutowo Pati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Semarang ikut menyatu bersama ratusan nelayan dalam tradisi Sedekah Laut di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (4/6).

Komandan Lanal Semarang Kolonel Mar Sabprowanto keterlibatan ini merupakan wujud sinergi TNI AL dengan masyarakat maritim dalam pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir.

"Tradisi Sedekah Laut yang digelar setiap tahun menjadi bentuk rasa syukur nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang diperoleh, sekaligus doa untuk keselamatan dan perlindungan saat melaut," ujarnya.

Baca Juga: Parkir Liar Kian Menjamur di Sekitar Mal Kota Semarang

Komandan Pos TNI AL (Posal) Banyutowo Letda Laut (P) Dhika Bagus W menyebut kegiatan itu bertujuan mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat maritim, sekaligus mendukung pelestarian budaya pesisir.

"Kegiatan ini menjadi wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sinergi antara TNI AL, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat nelayan diharapkan terus terjalin dalam menjaga keamanan laut serta kelestarian ekosistem pesisir Banyutowo," ujarnya.

Dalam Sedekah Laut dan larungan sesaji ini dipimpin Ketua Nelayan Desa Banyutowo Sugiyono yang diikuti sekitar 400 nelayan serta unsur Forkopimcam Dukuhseti, TNI-Polri, Satpolairud, perangkat desa, dan unsur maritim lainnya. (ink/jpnn)