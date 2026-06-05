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Pohon Pisang Ditanam di Jalan Cepu-Randublatung, Gubernur Jateng: Sudah Tidak Ada

Jumat, 05 Juni 2026 – 06:55 WIB
Pohon Pisang Ditanam di Jalan Cepu-Randublatung, Gubernur Jateng: Sudah Tidak Ada - JPNN.com Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan sudah tidak ada lagi pohon pisang yang ditanam di Jalan Cepu-Randublatung, Kabupaten Blora. Sebab, jalan provinsi itu sudah ditangani untuk perbaikan.

Bahkan, Luthfi menyatakan aksi warga yang sebelumnya melakukan aksi protes pun sudah tidak ada lagi.

"(Aksi warga, red) tidak ada, pohon pisangnya juga sudah tidak ada," kata Luthfi seusai menghadiri Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Hotel Gumaya Tower Semarang, Kamis (4/6).

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Itu karena pihaknya telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait perbaikan jalan yang juga menghubungkan dengan Provinsi Jawa Timur tersebut.

"(Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung, red) Blora sudah kami jalankan," kata eks Kapolda Jawa Tengah tersebut.

Tak hanya ruas Cepu-Randublatung, perbaikan juga akan dilakukan menyeluruh pada jalan provinsi di seluruh Jawa Tengah.

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"(Selain Blora, red) banyak, tidak hafal saya, tetapi prinsip itu menjadi prioritas kami," kata eks Kapolda Jawa Tengah tersebut.

Dia menyebut bahwa alokasi dana untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah mencapai Rp 75 miliar pada 2025. Rinciannya, Rp 45 untuk miliar jalan provinsi dan Rp 30 miliar untuk jalan kota/ kabupaten.

Sudah tidak ada lagi pohon pisang di Jalan Cepu-Randublatung yang rusak, klaim dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
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TAGS   blora Jawa Tengah gubernur jateng Jalan Rusak ahmad luthfi cepu-randublatung pohon pisang

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