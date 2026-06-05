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Cek Perbedaan SPMB Jateng 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:38 WIB
Cek Perbedaan SPMB Jateng 2026 dengan Tahun Sebelumnya - JPNN.com Jateng
Proses verifikasi akun SPMB oleh calon murid baru di SMAN 1 Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Tengah terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut ialah masuknya nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) dan jalur domisili khusus.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah Sunarto mengatakan nilai TKA akan digunakan sebagai bagian dari perhitungan nilai akademik dan prestasi calon murid baru.

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"Pada tahun ini diberlakukan komponen TKA. Nilai Tes Kompetensi Akademik yang diselenggarakan oleh kementerian akan masuk dalam komponen perhitungan nilai akademik dan nilai prestasi," ujar Sunarto, Jumat (5/6).

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Selain itu, Disdik Jateng juga menambahkan kebijakan baru berupa jalur domisili khusus bagi anak-anak yang berasal dari desa yang tanah kas desanya digunakan untuk pembangunan SMA atau SMK.

Simak baik-baik ya, ada perbedaan dalam pelaksanaan SPMB 2026 Jateng dengan tahun sebelumnya.
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TAGS   Jawa Tengah semarang spmb jateng domisili khusus nilai tka

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