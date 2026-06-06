Nanik S. Deyang Nakhodai BGN, Sukarelawan Dorong Peningkatan Kualitas MBG

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah sukarelawan menyambut positif pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Penunjukan itu dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Relawan Joko Loreng meyakini BGN akan makin berkembang di bawah kepemimpinan Nanik dan mampu menghadirkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pengangkatan Ibu Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman, kemampuan manajerial, serta kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Kami optimistis berbagai program yang dijalankan BGN akan semakin baik ke depannya," ujar Joko, Sabtu (6/6).

Menurutnya, kualitas menu dalam MBG perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar manfaat yang diterima masyarakat, terutama peserta didik, kian optimal.

"Dengan peningkatan kualitas gizi yang berkelanjutan, program ini akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap tumbuh kembang generasi muda Indonesia," katanya.

Selain itu, Joko mengapresiasi perhatian BGN terhadap aspek lingkungan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menilai pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus menjadi standar yang terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Ini menjadi bagian penting dari tata kelola yang bertanggung jawab dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi Sukarelawan Gibran Yudha WK Putra menilai pengangkatan Nanik menjadi momentum untuk menghadirkan inovasi dalam tata kelola MBG agar makin transparan, modern, dan mudah dipantau masyarakat.