Berobat ke Malaysia Lebih Mudah, Sunway Medical Centre Buka Kantor Penghubung di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sunway Medical Centre meresmikan kantor perwakilan di lokasi baru yang lebih strategis di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/6).

Kehadiran kantor ini untuk mempermudah masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya dalam memperoleh informasi serta akses layanan kesehatan internasional.

Medical Partner Wilayah Jawa Tengah Sunway Medical Centre Christian Triswanto mengatakan kantor perwakilan itu berfungsi sebagai pusat informasi dan penghubung pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di Sunway City Kuala Lumpur, Malaysia.

"Kantor ini bukan fasilitas pelayanan medis. Tidak ada dokter, laboratorium, maupun dukungan medis di sini. Fungsinya sebagai kantor penghubung pasien yang membutuhkan informasi kesehatan secara tepat dan akurat," kata Christian.

Menurutnya, masyarakat kerap membutuhkan informasi dan pendampingan ketika menghadapi kondisi kesehatan tertentu. Melalui kantor perwakilan ini, pasien maupun keluarga dapat memperoleh berbagai layanan tanpa dipungut biaya.

Layanan yang tersedia meliputi konsultasi awal, second opinion, telekonsultasi, pengaturan janji temu dengan dokter spesialis, penjemputan, akomodasi, hingga berbagai kebutuhan pendukung selama proses pengobatan di Malaysia.

"Kami ingin membantu keluarga pasien yang sedang panik atau bingung. Tim kami akan membantu menghubungkan kebutuhan informasi pasien dengan tim medis di Kuala Lumpur sehingga keluarga mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan pilihan pengobatan yang tersedia," ujarnya.

Selain layanan pendampingan pasien, Sunway Medical Centre juga menyediakan layanan evakuasi medis internasional untuk kondisi darurat. Layanan tersebut bekerja sama dengan penyedia ambulans udara yang telah berpengalaman hampir 18 tahun.