Viral Koperasi Merah Putih di Perbukitan Kendal, BPKP dan TNI Turun Cek Lokasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Kediten, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menjadi perhatian karena lokasinya berada di kawasan perbukitan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI bersama Mabes TNI turun langsung meninjau pembangunan KDKMP yang dianggap jauh dari pusat aktivitas masyarakat tersebut pada Kamis (4/6) kemarin.

"Kami hadir langsung ke lapangan karena pengawasan harus melihat fakta secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan foto atau potongan informasi yang beredar," kata Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP RI Setia Pria Husada.

Dari hasil pengecekan langsung, tim menemukan bahwa pemilihan lokasi KDKMP merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan desa yang telah disusun untuk jangka panjang.

"Setelah melihat kondisi riil, kami menemukan bahwa lokasi ini merupakan bagian dari perencanaan pengembangan kawasan desa yang memiliki orientasi jangka panjang dan mempertimbangkan potensi ekonomi yang ada," katanya.

Hasil peninjauan menunjukkan KDKMP tidak dibangun sebagai fasilitas yang berdiri sendiri. Menurutnya, pemerintah desa telah merancang kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas baru yang mencakup pelayanan pemerintahan, ekonomi, hingga pengembangan sektor wisata.

Di sekitar lokasi koperasi direncanakan pembangunan pusat pemerintahan dan administrasi desa yang baru. Selain itu, area di seberang KDKMP juga akan dikembangkan menjadi bumi perkemahan yang diproyeksikan sebagai gerbang pendakian menuju Gunung Prau, salah satu destinasi wisata alam yang terus berkembang di Jawa Tengah.

"Prinsip utama pengawasan adalah memastikan tiap pembangunan memiliki manfaat yang jelas bagi warga serta didukung oleh perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu kami melihat langsung keterkaitan lokasi ini dengan arah pengembangan desa ke depan," ujarnya.