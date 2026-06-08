MinyaKita Langka di Semarang, Pedagang Terpaksa Jual hingga Rp22 Ribu per Liter

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kelangkaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita mulai dirasakan para pedagang pasar tradisional di Kota Semarang.

Tidak hanya sulit diperoleh, harga minyak goreng program pemerintah tersebut juga melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Salah satu pedagang sembako di Pasar Mijen Endang mengaku stok MinyaKita di tokonya sudah kosong selama lebih dari satu bulan terakhir.

"Kosong, tidak ada barangnya," ujar Endang di Pasar Mijen, Senin (8/6).

Menurut dia, selama lebih dari sebulan tidak ada pasokan MinyaKita yang masuk ke tokonya. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan melayani pembeli yang masih banyak mencari minyak goreng bersubsidi tersebut.

Padahal, kata Endang, MinyaKita menjadi salah satu produk yang paling sering ditanyakan pelanggan karena harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng premium.

"Kalau ada, kemarin harganya Rp20 ribu per liter," katanya.

Dia berharap pemerintah segera mengatasi persoalan distribusi sehingga pasokan MinyaKita kembali normal di pasar tradisional.