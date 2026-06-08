JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini MinyaKita Langka di Semarang, Pedagang Terpaksa Jual hingga Rp22 Ribu per Liter

MinyaKita Langka di Semarang, Pedagang Terpaksa Jual hingga Rp22 Ribu per Liter

Senin, 08 Juni 2026 – 10:25 WIB
MinyaKita Langka di Semarang, Pedagang Terpaksa Jual hingga Rp22 Ribu per Liter - JPNN.com Jateng
Minyak goreng merek MinyaKita. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kelangkaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita mulai dirasakan para pedagang pasar tradisional di Kota Semarang.

Tidak hanya sulit diperoleh, harga minyak goreng program pemerintah tersebut juga melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Salah satu pedagang sembako di Pasar Mijen Endang mengaku stok MinyaKita di tokonya sudah kosong selama lebih dari satu bulan terakhir.

Baca Juga:

"Kosong, tidak ada barangnya," ujar Endang di Pasar Mijen, Senin (8/6).

Menurut dia, selama lebih dari sebulan tidak ada pasokan MinyaKita yang masuk ke tokonya. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan melayani pembeli yang masih banyak mencari minyak goreng bersubsidi tersebut.

Padahal, kata Endang, MinyaKita menjadi salah satu produk yang paling sering ditanyakan pelanggan karena harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng premium.

Baca Juga:

"Kalau ada, kemarin harganya Rp20 ribu per liter," katanya.

Dia berharap pemerintah segera mengatasi persoalan distribusi sehingga pasokan MinyaKita kembali normal di pasar tradisional.

MinyaKita langka di sejumlah pasar tradisional Kota Semarang. Pedagang mengaku stok kosong lebih dari sebulan dan harga jual kini menembus Rp22 ribu per liter.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   minyakita minyak goreng harga minyak goreng pedagang Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU