2 Tahun Squad Nusantara, Perkuat Persaudaraan & Tebar Manfaat untuk Masyarakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Squad Nasional menandai perjalanan dua tahun kiprahnya dengan menggelar perayaan hari ulang tahun ke-2 di Gedung Merapi PRPP Semarang, Minggu (7/6).

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan itu menjadi momentum untuk mempererat solidaritas antaranggota sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selama dua tahun berdiri, Squad Nusantara berkembang menjadi wadah yang mempertemukan berbagai kalangan dari beragam latar belakang profesi, usia, dan pengalaman dalam semangat persaudaraan serta gotong royong. Berbagai kegiatan sosial, edukasi, olahraga, hingga kemasyarakatan telah mewarnai perjalanan organisasi tersebut.

Perayaan ulang tahun ke-2 tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga sarana refleksi atas berbagai pencapaian yang telah diraih. Di tengah dinamika kehidupan yang semakin individualistis, Squad Nusantara berupaya menghadirkan ruang bagi anggotanya untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan tumbuh bersama.

Ketua Squad Nusantara DPW Jawa Tengah Didik Nalogo mengatakan perjalanan dua tahun organisasi merupakan hasil dari kerja sama dan kekompakan seluruh anggota yang terus menjaga semangat kebersamaan.

“Anniversary ke-2 ini bukan hanya perayaan bertambahnya usia organisasi, tetapi juga momentum untuk bersyukur atas perjalanan yang telah kami lalui bersama. Squad Nusantara dibangun atas dasar persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Alhamdulillah, hingga hari ini semangat tersebut tetap terjaga dan bahkan semakin kuat,” ujar Didik.

Menurutnya, keberadaan Squad Nusantara tidak sekadar menjadi wadah berkumpul, melainkan juga sarana membangun kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin Squad Nusantara terus tumbuh menjadi organisasi yang memberikan inspirasi dan manfaat. Tidak hanya aktif dalam kegiatan internal, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Kami percaya bahwa sekecil apa pun kontribusi yang diberikan akan membawa dampak positif jika dilakukan bersama-sama,” katanya.