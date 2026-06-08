Pemprov Jateng Gelontorkan Rp200 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merealokasikan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk perbaikan jalan pada 2026.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan realokasi anggaran itu untuk mempercepat penaganan perbaikan jalan rusak supaya mulus kembali.

“Jadi untuk 2026 ini, daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kami membat Perkada (Peraturan kepala daerah, red) untuk menggeser beberapa anggaran yang kami gunakan untuk pemeliharaan jalan,” kata Luthfi seusai Rapat Evaluasi APBD Tahun 2026 dan Persiapan APBD Perubahan 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/6).

Realokasi anggaran tersebut, Luthfi memutuskan Perkada tersebut bersama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

“Hari ini saya putuskan dengan Wagub, Sekda, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa khusus infrastruktur akan kita buatkan Perkada, sehingga jalan-jalan provinsi yang sekarang kualifikasinya rusak berat insyaallah dalam waktu dekat kami lakukan pemeliharaan dan peningkatan. Saya ingin 2026 ini kembali ke 2025 bahwa kemantapan jalan provinsi harus 94,4 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan dana realokasi tersebut diprioritaskan untuk jalan-jalan provinsi yang saat ini kondisinya rusak berat. Satu di antara contohnya adalah ruas jalan Randublatung-Cepu yang sempat dikomplain oleh masyarakat. Selanjutnya di ruas jalan di wilayah Solo Raya, dan ruas Jalan Keling-Kelet, Jepara.

"Memang tidak bisa kami bangun jalan itu sakdek saknyet (seketika). Jadi perlu adanya lelang, perlu adanya penggeseran anggaran, perlu adanya Perkada untuk mengubah agar kami tidak melanggar peraturan. Jadi tidak bisa langsung, intinya kami bisa melakukan itu," ujar Luthfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng Henggar Budi Anggoro menyebut pada Perkada 2026 ini akan ada alokasi tambahan sekitar Rp 200 miliar.