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SPPG di Ngaliyan Semarang Setop Sementara Layanan MBG, Terkendala Anggaran

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:45 WIB
SPPG di Ngaliyan Semarang Setop Sementara Layanan MBG, Terkendala Anggaran - JPNN.com Jateng
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Danang Diska Atmaja/jpnn

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMK Bagimu Negeri, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, terhenti sementara mulai Senin (8/6).

Penghentian layanan tersebut dipicu belum cairnya dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang menjadi sumber pendanaan operasional program.

Kepala SPPG Ngaliyan Julio Ustari Putra memastikan penghentian program hanya bersifat sementara sambil menunggu dana masuk ke rekening SPPG.

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"Sementara ini berhenti sementara. Banper belum turun di saldo SPPG," kata Julio, Selasa (9/6).

Meski demikian, Julio mengungkapkan pemerintah pusat sebenarnya telah mulai mencairkan dana untuk sejumlah SPPG di daerah lain.

Menurutnya, proses pencairan kemungkinan dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh satuan pelayanan menerima dana operasional.

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"Dari pusat sudah mencairkan beberapa SPPG, mungkin bertahap," ujarnya.

Julio menambahkan hingga saat ini dirinya belum memperoleh data mengenai jumlah SPPG lain yang mengalami kendala serupa.

Program Makan Bergizi Gratis di Ngaliyan, Semarang, terhenti sementara akibat dana bantuan pemerintah belum masuk ke rekening SPPG.
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TAGS   makan bergizi gratis mbg sppg ngaliyan semarang

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