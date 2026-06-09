SPPG di Ngaliyan Semarang Setop Sementara Layanan MBG, Terkendala Anggaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMK Bagimu Negeri, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, terhenti sementara mulai Senin (8/6).

Penghentian layanan tersebut dipicu belum cairnya dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang menjadi sumber pendanaan operasional program.

Kepala SPPG Ngaliyan Julio Ustari Putra memastikan penghentian program hanya bersifat sementara sambil menunggu dana masuk ke rekening SPPG.

"Sementara ini berhenti sementara. Banper belum turun di saldo SPPG," kata Julio, Selasa (9/6).

Meski demikian, Julio mengungkapkan pemerintah pusat sebenarnya telah mulai mencairkan dana untuk sejumlah SPPG di daerah lain.

Menurutnya, proses pencairan kemungkinan dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh satuan pelayanan menerima dana operasional.

"Dari pusat sudah mencairkan beberapa SPPG, mungkin bertahap," ujarnya.

Julio menambahkan hingga saat ini dirinya belum memperoleh data mengenai jumlah SPPG lain yang mengalami kendala serupa.