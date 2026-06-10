SPMB 2026 Semarang, Pemkot Siapkan 6.000 Kursi Sekolah Swasta Gratis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan sedikitnya 6.000 kursi tambahan melalui program sekolah swasta gratis yang terintegrasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pada pelaksanaan SPMB tahun ini, Pemkot menggandeng 133 sekolah swasta gratis yang terdiri atas jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).

"Dengan skema ini, kuota jalur domisili, prestasi maupun mutasi di sekolah negeri tetap terjaga. Sekolah swasta gratis menjadi bagian dari solusi untuk memperluas daya tampung pendidikan," kata Agustina di Semarang, Selasa (10/6).

Sebanyak 133 sekolah yang terlibat terdiri atas 40 TK, 48 SD, dan 45 SMP yang tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang.

Tak hanya menambah kapasitas pendidikan, Pemkot Semarang juga menghadirkan sejumlah terobosan dalam pelaksanaan SPMB 2026. Salah satunya dengan mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem pendaftaran daring yang sama dengan sekolah negeri.

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Kebijakan itu memungkinkan calon peserta didik dan orang tua mengakses seluruh pilihan sekolah dalam satu sistem terpadu.

Selain itu, Pemkot Semarang juga membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang meski administrasi kependudukannya belum berpindah.