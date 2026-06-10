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BOP Rp 25 Juta per RT di Semarang Tinggal Menunggu Finalisasi

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:45 WIB
BOP Rp 25 Juta per RT di Semarang Tinggal Menunggu Finalisasi - JPNN.com Jateng
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pencairan Bantuan Operasional Pemerintah (BOP) sebesar Rp25 juta per rukun tetangga (RT) di Kota Semarang ditargetkan terealisasi pada akhir Juni 2026.

Saat ini, Pemkot Semarang masih menyelesaikan proses administrasi serta konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan secara substansi program tersebut telah siap dilaksanakan. Namun, masih diperlukan penyempurnaan tata cara pelaksanaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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"Sudah sebentar lagi. Ini prosesnya sangat administratif. Seharusnya akhir Juni sudah bisa selesai," kata Agustina, Selasa (9/6).

Menurutnya, pencairan dana tidak harus dilakukan secara serentak. RT yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan pengajuan berpeluang lebih dahulu menerima bantuan tersebut.

"Kalau yang pengajuannya sudah selesai pasti akan langsung cair, tetapi memang harus pada bulan ini," ujarnya.

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Agustina menjelaskan salah satu hal yang saat ini masih dikaji adalah aturan penggunaan dana BOP agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan program pada tahun sebelumnya yang dinilai masih menimbulkan beragam persepsi di lapangan.

Tinggal menunggu finalisasi, BOP Rp 25 juta per RT di Kota Semarang segera cair.
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TAGS   Jawa Tengah semarang Wali Kota Semarang agustina wilujeng pramestuti bantuan operasional rt bop rt bop rp 25 juta

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