Cetak Hampir 8.000 KTP-el per Bulan, Dispendukcapil Kota Semarang Jamin Stok Blangko Aman

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Kota Semarang diminta tidak khawatir terkait isu kelangkaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan ketersediaan blangko KTP-el masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengatakan pasokan blangko KTP-el dari pemerintah pusat hingga saat ini masih terjamin.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan kepastian mengenai ketersediaan blangko sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan normal.

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"Insya-Allah aman. Pemerintah pusat sudah memberikan jaminan. Tahun lalu juga aman. Kami pastikan stoknya cukup," kata Yudi, Selasa (9/6).

Yudi menjelaskan blangko KTP-el merupakan kebutuhan penting dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Dokumen itu tidak hanya digunakan untuk pembuatan KTP-el bagi pemula, tetapi juga diperlukan untuk berbagai perubahan data kependudukan, seperti perpindahan domisili, perubahan status perkawinan, maupun pembaruan data lainnya.

"Blangko ini sangat diperlukan untuk perubahan dan penyesuaian data kependudukan, misalnya perubahan status, perpindahan, dan lainnya," ujarnya.

Pihaknya menerbitkan sekitar 400 hingga 500 keping KTP-el tiap hari. Dengan jumlah tersebut, penerbitan KTP-el dapat mencapai hampir 8.000 keping setiap bulan.