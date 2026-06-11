Misteri Kematian Satu Keluarga di Glamping Posong Mulai Terkuak, Polisi Kantongi Hasil Forensik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri kematian satu keluarga asal Kabupaten Semarang saat menginap di kawasan Glamping Posong, Temanggung, Jawa Tengah, perlahan mulai menemukan titik terang.

Setelah hampir dua pekan melakukan penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa hasil forensik terkait salah satu korban telah diterima penyidik.

Meski belum bersedia membeberkan kesimpulan akhirnya, polisi memastikan perkembangan terbaru tersebut menjadi petunjuk penting dalam mengungkap penyebab tewasnya empat anggota keluarga di Tenda Glamping Safari Nomor 3, Taman Wisata Alam Posong.

"Kami sudah menerima informasi awal, namun belum bisa kami sampaikan ke publik," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Kamis (11/6).

Seperti diketahui, Muhammad Ali Munawar (52), istrinya Maghfirah (43), serta dua anak mereka, Bagas Amar Hakiki (21) dan Alvino Evan Hakim (16), ditemukan meninggal dunia di dalam tenda glamping pada 27 Mei 2026.

Kasus tersebut sempat mengundang perhatian luas karena seluruh anggota keluarga ditemukan meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan tanpa tanda-tanda kekerasan.

Artanto menjelaskan, penyidik saat ini masih melakukan sinkronisasi antara hasil laboratorium, keterangan saksi, serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

Menurut dia, proses tersebut penting agar kesimpulan yang diumumkan nantinya benar-benar berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan yang komprehensif.