Viral Lintasan Atletik Mengelupas, GOR Tri Lomba Juang Semarang Ditutup 3 Bulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gelanggang Olahraga (GOR) Tri Lomba Juang Kota Semarang, Jawa Tengah akan ditutup tiga bulan ke depan. Penutupan ini dilakukan untuk perbaikan lintasan lari yang sebelumnya viral mengelupas.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan perbaikan lintasan atletik itu membutuhkan material khusus berstandar internasional yang proses pemasangannya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.

"Perbaikan lama katanya pengadaan sulit, biar lebih spesifik. Ini kurang bersih, harus lebih bersih. Tadi aku lihat itu beberapa lampunya mati. Nanti akan dievaluasi," kata Agustina seusai sidak GOR TLJ, Rabu (10/6) malam.

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Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak hanya memperbaiki soal lintasan lari, melainkan beberapa fasilitas olahraga di GOR TLJ yang menelan anggaran dana senilai Rp 2,3 miliar.

"Sekalian proses perbaikan ini aku minta dilengkapi semua. Ini kan Juli, Agustus, September. Mudah-mudahan September sudah rampung dan bisa digunakan lebih layak. (Termasuk fasilitas pendukung lainnya, red) sudah dalam skema," ujarnya.

Di tengah penutupan GOR TLJ, Agustina menyebut ada alternatif tempat berolahraga bagi masyarakat, yakni di Stadion Sidodadi yang baru selesai direnovasi.

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"Kami punya lapangan Sidodadi. Lebih kecil, tetapi baru saja diperbaiki dan mungkin lebih bagus ya," kata Agustina.

Agustina mengatakan seluruh fasilitas cabang olahraga (cabor) milik Pemkot Semarang kini masuk daftar inventarisasi untuk perbaikan.