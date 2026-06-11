Ini Cara Menyampaikan Keluhan SPMB 2026 di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Disdik Jateng) memberikan ruang penyampaian keluhan jika ada kendala pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.

Keluhan itu bisa disampaikan melalui posko pengaduan di Kantor Disdik Jateng Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XII, serta SMA dan SMK Negeri penyelenggara SPMB.

Calon murid maupun orang tua juga dapat menyampaikan keluhan secara daring maupun luring. Aduan juga bisa disalurkan via laman https://bantuan.spmb.jatengprov.go.id atau call center 0895-6342-48720.

"Kalau ada kendala (keluhan, red), masyarakat bisa langsung melapor," kata Kepala Disdik Jateng Sadimin, Kamis (11/6).

Meski menyediakan ruang keluhan, dia menyebut Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjamin pelaksanaan SPMB 2026 tingkat SMA/SMK ini berjalan lancar tanpa gangguan server.

"Ini sudah tahun kedua. Untuk memperkuat server dan mengurangi risiko jaringan drop, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Diskomdigi dan juga Alibaba, memastikan sistem jaringan dapat berjalan dengan baik dan stabil," kata Sadimin.

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Menurutnya, sistem SPMB tahun ini menggunakan cloud server dengan teknologi auto scaling. Teknologi itu memungkinkan kapasitas server bertambah secara otomatis, mengikuti lonjakan jumlah pendaftar.

"Kapasitas membesar otomatis sesuai dengan jumlah pendaftar, sehingga sistem tidak lambat saat diakses masyarakat," ujarnya.