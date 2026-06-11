SDN di Tengah Kota Semarang Mulai Ditinggalkan, Ada yang Hanya Dapat 9 Pendaftar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Semarang, Jawa Tengah, terancam kekurangan peserta didik pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Pantauan JPNN.com di laman SPMB Kota Semarang per Kamis (11/6) pukul 15.10 WIB menunjukkan terdapat sejumlah SDN yang masih minim peminat, sementara itu beberapa sekolah lainnya justru mengalami kelebihan pendaftar hingga melampaui kuota yang tersedia.

Berdasarkan data tersebut, SDN Karangtempel tercatat menerima 20 pendaftar dari kuota 28 murid. Jumlah tersebut terdiri atas 11 pendaftar melalui jalur domisili dan sembilan pendaftar jalur afirmasi.

Sementara itu, SDN Bugangan 02 menerima 17 pendaftar yang terdiri atas 13 murid jalur domisili dan empat murid jalur afirmasi dari kuota 28 murid.

Kondisi serupa terjadi di SDN Wonodri yang hanya memperoleh sembilan pendaftar dari kuota 26 murid. Dari jumlah tersebut, tujuh murid mendaftar melalui jalur domisili dan dua murid melalui jalur afirmasi.

Sebaliknya, sejumlah sekolah menjadi favorit dan mengalami kelebihan pendaftar. SDN Sendangmulyo 01 misalnya, menerima 235 pendaftar dari kuota 112 murid. Jumlah tersebut terdiri atas 213 murid jalur domisili, 20 murid jalur afirmasi, dan dua murid jalur mutasi.

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Kemudian SDN Bangetayu Wetan 02 mencatat 257 pendaftar dari kuota 84 murid. Rinciannya yakni 201 murid jalur domisili, 55 murid jalur afirmasi, dan satu murid jalur mutasi.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Semarang Aji Nur Setiawan mengatakan belum dapat mengambil langkah terkait sekolah yang kekurangan murid karena proses SPMB masih berlangsung dan orang tua masih diberi kesempatan memindahkan pilihan sekolah.