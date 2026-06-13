Ratusan Satwa di The Park Mall Bukan dari Semarang Zoo, Ternyata Dibawa oleh Gembira Loka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bukan Semarang Zoo, melainkan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta yang menghadirkan ratusan satwa di The Park Mall Semarang, Jawa Tengah.

Sedikitnya 350 ekor satwa dari 52 jenis dipamerkan dalam ajang bertajuk Pesona Gembira Loka Zoo yang berlangsung pada 12-21 Juni 2026.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang Indriyasari mengapresiasi dan menyambut antusias bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-73 Gembira Loka itu pada momen libur sekolah.

"Ini menjadi kegiatan yang menarik dalam rangka libur sekolah sekaligus peringatan ulang tahun ke-73 Gembira Loka. Untuk pertama kalinya, Gembira Loka menghadirkan konsep kebun binatang mini di dalam pusat perbelanjaan," ujar perempuan yang karib disapa Iin tersebut.

Baginya, pengunjung tidak hanya dapat melihat berbagai jenis satwa dari dekat, tetapi juga memperoleh edukasi mengenai perilaku, habitat, serta upaya konservasi satwa. Dia tak menyinggung keberadaan Kebun binatang Mangkang atau Semarang Zoo.

"Konsepnya adalah edukasi, konservasi, dan rekreasi. Jadi pengunjung tidak hanya melihat satwa, tetapi juga belajar mengamati kebiasaan dan karakteristik hewan. Banyak materi edukasi yang bisa diperoleh, sehingga kegiatan ini sangat menarik terutama bagi anak-anak selama liburan sekolah," katanya.

Iin menyebut sektor pariwisata Kota Semarang menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Tingkat kunjungan wisatawan dan okupansi hotel mengalami peningkatan, sehingga kehadiran berbagai atraksi baru diharapkan dapat semakin menggerakkan sektor pariwisata daerah.

"Harapannya kegiatan seperti ini dapat menambah keramaian dan daya tarik Kota Semarang, khususnya saat menghadapi libur sekolah. Liburan bisa dimanfaatkan melalui kegiatan yang mengedukasi sekaligus memberikan pengalaman rekreasi bagi keluarga," ujarnya.