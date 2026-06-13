Wajah Baru Gramedia Jalma di Semarang: Merawat Kewarasan, Berani Bersikap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ratusan orang memadati Gramedia Jalma di Jalan Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/6). Wajah baru dari Gramedia Pandanaran ini berhasil menarik perhatian masyarakat, khususnya para pencinta literasi.

Sedikitnya 500 peserta mengikuti kegiatan Baca Senyap, rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Manager Redaksi dan Produksi KPG Christina M. Udiani mengatakan antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan geliat literasi yang masih tumbuh di Kota Semarang.

"Peserta yang mendaftar sekitar 625 orang. Yang hadir hari ini kemungkinan sekitar 500 orang karena satu pendaftar bisa mengajak satu hingga dua orang lainnya," kata Christina.

Ajang bertajuk Belajar Membaca, Belajar Bernalar ini merupakan hasil kolaborasi antara Penerbit KPG dan Gramedia Jalma Semarang yang didukung lebih dari 30 komunitas literasi dari Semarang dan sejumlah kota di sekitarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar perayaan ulang tahun penerbit, melainkan upaya untuk merawat budaya membaca dan kemampuan bernalar masyarakat.

"Saya kira harus tetap kita rawat bersama ya untuk menjaga kewarasan kita supaya kita bernalar dan terutama berani bersikap. Saya kira itu pesan yang sebenarnya yang ingin kami kobarkan bersama dengan acara ini," ujarnya.

Para peserta telah datang sebelum toko buku dibuka. Setelah registrasi, mereka dipersilakan membaca secara mandiri di berbagai sudut Gramedia Jalma yang dirancang lebih nyaman sebagai ruang perjumpaan para pencinta buku.