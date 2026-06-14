Interaksi Sosial Jadi Senjata Mall 23 Semarang Hadapi Dominasi Belanja Online

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kehadiran 23 Semarang Shopping Center di kawasan Pearl of Java (POJ) City tidak hanya menambah pilihan destinasi belanja dan gaya hidup bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial, penggerak ekonomi lokal, serta contoh pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

General Manager 23 Semarang Shopping Center Dian Widiyanti mengatakan pusat perbelanjaan modern saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat transaksi jual beli, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang pertemuan dan interaksi masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya tergantikan oleh platform perdagangan elektronik.

"Mal saat ini bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga menjadi meeting point masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi secara langsung menjadi nilai yang tidak bisa didapatkan melalui e-commerce (lokapasar, red)," kata Dian dalam taklimat media Grand Opening 23 Semarang Shopping Center dan Groundbreaking Hyatt Place Semarang, Sabtu (13/6).

Menurutnya, pengalaman berbelanja secara langsung masih memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan belanja daring. Konsumen dapat melihat, menyentuh, hingga mencoba produk sebelum membeli sehingga memberikan keyakinan lebih terhadap kualitas barang yang dipilih.

"Ketika membeli pakaian secara daring, misalnya, kita tidak bisa mencoba atau merasakan langsung bahannya. Interaksi dan pengalaman inilah yang membedakan pusat perbelanjaan dengan dunia e-commerce," ujarnya.

Meski lokapasar terus berkembang, Dian menilai pusat perbelanjaan tetap menjadi pilihan masyarakat karena mampu menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap, mulai dari rekreasi, kuliner, hingga interaksi sosial.

Selain menghadirkan destinasi gaya hidup modern, Mall 23 Semarang juga dirancang sebagai platform pertumbuhan ekonomi lokal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan lebih dari 50 gerai UMKM dan merek lokal dari berbagai sektor usaha.

Baginya, pengelola menyediakan area usaha permanen maupun ruang pameran dan bazar yang secara khusus disiapkan untuk mendukung promosi produk-produk lokal Jawa Tengah.