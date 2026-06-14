Penyakit Otak Bisa Ditangani Lebih Cepat, Dokter Sunway City KL Ungkap Pentingnya Deteksi Dini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penanganan penyakit otak menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan edukasi kesehatan yang diselenggarakan Sunway Medical Centre, Sunway City Kuala Lumpur (KL) bersama perwakilan resminya di Semarang, SOMEC, pada 5–6 Juni 2026.

Kegiatan bertajuk Penanganan Penyakit Otak Utama itu digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit otak dan tulang belakang, serta pentingnya diagnosis dan penanganan yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dokter spesialis bedah saraf dan bedah tulang belakang dari Sunway Medical Centre, Sunway City KL Syed Abdullah menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Dia menjelaskan berbagai kondisi yang umum ditangani dalam bidang bedah saraf, mulai dari tumor otak hingga cedera kepala.

"Deteksi dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius yang dapat memengaruhi fungsi saraf dan mobilitas pasien," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, peserta juga memperoleh informasi mengenai penanganan gangguan otak menggunakan teknologi Gamma Knife, yakni metode radiosurgeri presisi yang minim invasif untuk menangani sejumlah kelainan pada otak.

Menurutnya, perkembangan teknologi medis dan teknik bedah saat ini memberikan lebih banyak pilihan terapi yang aman dan efektif bagi pasien.

"Dengan perkembangan teknologi medis dan teknik bedah, pasien kini memiliki lebih banyak pilihan pengobatan yang aman, efektif, serta memungkinkan proses pemulihan yang lebih cepat," katanya.