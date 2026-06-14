Hotel Internasional Hyatt Place Segera Hadir di POJ City Semarang, Berdiri Megah di Tepi Laut

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bakal hadir hotel berstandar internasional dalam dua tahun yang akan datang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hotel yang ditargetkan beroperasi pada 2028 itu, bernama Hyatt Place Semarang yang terletak di Pearl of Java (POJ) City.

Direktur Utama PT Prakasita Agung Mandiri (PAM) Lawrence Wibisono mengatakan Hyatt Place Semarang dirancang sebagai hotel modern di kawasan tepi laut yang menawarkan pengalaman menginap yang nyaman, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen tamu.

Menurut Lawrence, hotel tersebut tidak hanya ditujukan bagi pelaku perjalanan bisnis, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga penyelenggara berbagai kegiatan dan acara.

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"Hyatt Place Semarang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman dan relevan bagi berbagai kebutuhan, mulai dari perjalanan bisnis, kegiatan keluarga, aktivitas komunitas, hingga penyelenggaraan acara," ujarnya saat Groundbreaking Hyatt Place Semarang, Sabtu (13/6).

Dia menjelaskan pembangunan Hyatt Place Semarang merupakan bagian dari komitmen Bina Nusantara (Binus) dalam memperluas kontribusinya kepada masyarakat melalui berbagai sektor pendukung pembangunan kawasan.

"Bina Nusantara terus memperluas kontribusinya dengan menghadirkan inisiatif yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga mendukung pertumbuhan masyarakat dan kawasan sekaligus membuka ruang kolaborasi serta peluang baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat," kata Lawrence.

Hyatt Place Semarang direncanakan memiliki tujuh lantai dengan total 154 kamar. Berbagai fasilitas pendukung akan disediakan, antara lain lobi, restoran all-day dining, ballroom, ruang pertemuan, pusat kebugaran, kolam renang, hingga rooftop bar yang menawarkan pemandangan Laut Jawa.

Dari sisi arsitektur, hotel ini mengusung konsep yang terinspirasi dari bentuk organik dan karakter kawasan pesisir. Konsep tersebut diwujudkan melalui desain bangunan yang dinamis, keberadaan ruang terbuka hijau, serta area inner court yang memungkinkan masuknya pencahayaan alami sepanjang hari.