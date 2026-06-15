Unissula Kukuhkan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa sebagai Guru Besar Kehormatan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang mengukuhkan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa sebagai Guru Besar Kehormatan Fakultas Teknik dalam bidang Manajemen Konstruksi.

Rektor Unissula Prof. Gunarto mengatakan pengukuhan itu merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi dan pemikiran Fanshurullah Asa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen konstruksi.

Menurutnya, pengangkatan guru besar kehormatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Guru Besar. Gelar itu diberikan kepada tokoh yang memiliki prestasi luar biasa bagi bangsa dan negara atau menghasilkan gagasan baru yang bermanfaat bagi kepentingan Republik Indonesia.

"Di bawah kepemimpinan Prof. Fanshurullah Asa, KPPU hadir sebagai pengawas persaingan usaha yang adil. Beliau berjasa memastikan sektor energi, pangan, dan ekonomi digital tumbuh dalam iklim persaingan yang sehat," kata Prof Gunarto saat pengukuhan di Kampus Unissula Semarang, Senin (15/6)

Selain itu, Fanshurullah Asa dinilai konsisten mengawal kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM agar berjalan secara adil.

Gunarto juga menilai Fanshurullah Asa sebagai sosok pembelajar yang aktif mengikuti pendidikan dan forum internasional di lebih dari 24 negara untuk menyerap pengalaman global yang dapat diterapkan dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

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Dalam orasi ilmiahnya, Fanshurullah Asa memperkenalkan konsep "Konstanta Asa", sebuah model yang dikembangkannya dari hasil penelitian sejak menempuh program doktoral.

Menurutnya, teori tersebut merupakan pengembangan dari model ekonomi Cobb-Douglas dengan memasukkan unsur sistem manajemen terintegrasi yang berbasis Project Management Body of Knowledge (PMBOK), standar ISO 21500, dan berbagai instrumen manajemen lainnya.