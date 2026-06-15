Ribuan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Sampaikan Panca Tuntutan Rakyat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (15/6).

Massa tiba sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa tajuk aksi Pantura (Panca Tuntutan Rakyat).

Sepanjang aksi, para mahasiswa meneriakkan sejumlah yel-yel, seperti "Hidup Mahasiswa", "Hidup Rakyat Indonesia", dan "Suara Rakyat untuk Perubahan". Sejumlah peserta juga bergantian menyampaikan aspirasi dari mobil komando.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kevin Kurnia Priambodo mengatakan kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan saat ini dinilai masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kenaikan biaya hidup, ketidakstabilan ekonomi, persoalan agraria, hingga berbagai kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat menjadi kegelisahan yang tidak bisa diabaikan.

"Masyarakat membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta jaminan bahwa seluruh institusi negara menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara tepat," kata Kevin.

Dia menyampaikan aspirasi dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat harus menjadi perhatian serius demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Karena itu, Kevin menyebut Aliansi BEM Semarang Raya menggelar aksi Pantura sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus sikap kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai tengah dihadapi masyarakat.