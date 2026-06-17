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Kasus Korupsi Fadia A Rafiq, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi di Pekalongan

Rabu, 17 Juni 2026 – 07:08 WIB
Kasus Korupsi Fadia A Rafiq, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi di Pekalongan - JPNN.com Jateng
Fadia A Rafiq di kantor KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia A Rafiq.

Pemeriksaan akan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu (17/6) hingga Jumat (19/6), dengan memanfaatkan ruang pemeriksaan milik Polres Pekalongan Kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan tidak ada upaya pengondisian terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan oleh penyidik antirasuah.

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Menurut dia, seluruh saksi yang dipanggil diminta hadir dan memberikan keterangan secara terbuka sesuai fakta yang diketahui.

“Silakan datang jika dipanggil. Tidak ada pengorganisasian ataupun pengondisian, sama sekali tidak ada,” kata Sukirman.

Dia menekankan keterbukaan menjadi hal penting dalam proses penyidikan yang tengah berjalan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kata dia, akan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK.

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“Keterangan yang dibutuhkan KPK silakan diberikan sebaik mungkin dan sesuai fakta,” ujarnya.

Pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026.

KPK mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia A Rafiq.
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TAGS   kpk korupsi fadia a rafiq pekalongan

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