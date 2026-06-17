JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bea Cukai Kudus Kantongi Rp15,85 Triliun hingga Mei 2026, Rokok Jadi Penyumbang Terbesar

Bea Cukai Kudus Kantongi Rp15,85 Triliun hingga Mei 2026, Rokok Jadi Penyumbang Terbesar

Rabu, 17 Juni 2026 – 18:05 WIB
Bea Cukai Kudus Kantongi Rp15,85 Triliun hingga Mei 2026, Rokok Jadi Penyumbang Terbesar - JPNN.com Jateng
Kantor Bea Cukai Kudus. Foto: Antara

jateng.jpnn.com, KUDUS - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus mencatat penerimaan negara sebesar Rp15,85 triliun hingga akhir Mei 2026.

Nilai tersebut setara 36,02 persen dari target penerimaan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp44 triliun.

Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Nur Rusydi mengatakan capaian tersebut membuat pihaknya optimistis mampu memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun.

Baca Juga:

"Kami optimistis, hingga akhir tahun bisa mencapai target," kata Nur Rusydi di Kudus, Rabu (17/6).

Dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar masih berasal dari sektor cukai yang mencapai Rp15,8 triliun, terutama dari pita cukai hasil tembakau.

Sementara itu, penerimaan dari sektor bea masuk tercatat sebesar Rp53,21 miliar.

Baca Juga:

Menurut Nur Rusydi, capaian tersebut menunjukkan kinerja Bea Cukai Kudus masih berada pada jalur yang positif.

Selain didukung aktivitas industri hasil tembakau yang tinggi, realisasi penerimaan juga ditopang oleh pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal.

Bea Kudus mencatat penerimaan negara sebesar Rp15,85 triliun hingga akhir Mei 2026.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bea cukai kudus kudus penerimaan rokok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU