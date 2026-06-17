Beli Kasur Sekaligus Kumpulkan Poin, Ini Fitur yang Ditawarkan Sleep&Co

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aneka kasur yang dilengkapi teknologi kini menawarkan untuk memenuhi kualitas tidur nyaman bagi masyarakat. Tempat tidur pegas itu dapat ditemukan di butik ke-12 Slepp&Co 23 Semarang Shopping Center.

Sebagai destinasi sleep and wellness premium, Sleep&Co mengusung konsep one stop sleep solution dengan menghadirkan berbagai kebutuhan tidur dan relaksasi dalam satu lokasi. Konsep tersebut memungkinkan pelanggan memperoleh pengalaman berbelanja yang lebih nyaman, personal, dan menyeluruh.

Di butik terbaru itu tersedia berbagai produk dari merek nasional maupun internasional, seperti King Koil, Serta, Tempur, Florencee, Ogawa, hingga Norwegian Comfort.

President Director PT Duta Abadi Primantara Anthony Setiawan mengatakan seluruh produk yang dihadirkan mengedepankan teknologi serta material berkualitas tinggi guna memberikan kenyamanan optimal saat beristirahat.

"Pelanggan dapat mengeksplorasi berbagai perlengkapan tidur, mulai dari matras, bantal, guling, hingga produk wellness yang dirancang untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik," kata Anthony dalam Grand Opening Butik Sleep&Co 23 Semarang, Rabu (17/6).

Retail & Hospitality Project Sales Director PT Duta Abadi Primantara Ana Nadia Widjojo menjelaskan Semarang dipilih sebagai lokasi ekspansi karena merupakan salah satu kota besar di Pulau Jawa dengan potensi pasar yang terus berkembang.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat kini semakin meningkat. Selain menjaga pola makan dan rutin berolahraga, kualitas tidur juga menjadi perhatian utama.

"Kami hadir tidak hanya menyediakan perlengkapan tidur, tetapi juga solusi relaksasi seperti kursi pijat. Harapannya, masyarakat Jawa Tengah, khususnya Semarang, dapat memperoleh kualitas istirahat yang lebih baik," ujar Ana.