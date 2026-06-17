Peluang Emas di Era AI, Anak Muda Indonesia Diajak Ubah Kreativitas Jadi Cuan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Akses teknologi yang makin luas mendorong generasi muda untuk menguasai keterampilan digital dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, tantangan nyata mengubah akses dan pengetahuan itu masih di depan mata.

Untuk meraih peluang ini, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Adobe, dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenekraf RI) berkolaborasi mendukung masyarakat dalam mengubah kreativitas menjadi peluang melalui pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan fondasi ekonomi kreatif Indonesia terletak pada kekayaan intelektual yang berakar pada budaya bangsa dan kreativitas masyarakatnya.

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"Di era AI ini, fokus kami adalah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kreativitas manusia, bukan menggantikannya, agar ide-ide dapat dikembangkan, dilindungi, dan diwujudkan menjadi peluang yang lebih besar," katanya.