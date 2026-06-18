Hanasui jadi Serum Pertama Indonesia yang Tembus Pasar Jepang

jateng.jpnn.com - Industri kecantikan Indonesia kembali mencatatkan pencapaian penting di pasar internasional. Hanasui resmi mengekspor tujuh varian Power Serum ke Jepang dan menjadi serum asal Indonesia pertama yang berhasil menembus salah satu pasar kosmetik paling ketat di dunia tersebut.

Produk-produk unggulan Hanasui itu akan dipasarkan secara luas di lebih dari 1.500 gerai di Jepang, termasuk jaringan ritel besar seperti Don Quijote dan AEON.

Keberhasilan ini bukan sekadar ekspansi bisnis biasa. Jepang dikenal memiliki standar regulasi yang sangat ketat untuk produk kecantikan melalui Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA).

Masuknya Power Serum Hanasui ke negara tersebut menjadi bukti bahwa produk kecantikan Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan kelas global.

Head of Brand PT Eka Jaya Internasional Kidung Jagad Wening mengatakan ekspansi ke Jepang merupakan langkah strategis setelah Hanasui mendapatkan respons positif di Malaysia dan Singapura.

"Setelah mendapatkan respons positif di Malaysia dan Singapura, ekspansi ke Jepang menjadi langkah strategis berikutnya bagi Hanasui. Kami optimistis tujuh varian Power Serum Hanasui dapat menjawab kebutuhan konsumen Jepang sekaligus memperkuat posisi produk kecantikan Indonesia di pasar internasional," ujar Kidung dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Tujuh varian serum yang dikirim ke Jepang tersebut menawarkan solusi untuk berbagai permasalahan kulit, mulai dari hidrasi, pencerahan, perawatan skin barrier, hingga anti-aging.

Produk yang dipasarkan antara lain BrightExpert Serum, Bright Serum, Barrier Serum, Acne Serum, Post Acne Serum, Mini Pore Serum, dan Peeling Serum.