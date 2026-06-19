Puncak Kemarau Agustus, BMKG Ingatkan Potensi Udara Dingin dan Kabut

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Tengah belakangan ini mulai merasakan suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga pagi hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan kondisi tersebut merupakan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau dan berpotensi semakin terasa menjelang puncak kemarau pada Agustus 2026.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan sebagian wilayah Jawa Tengah, termasuk Cilacap dan sekitarnya, telah memasuki musim kemarau.

Menurut dia, salah satu ciri yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga pagi hari, sementara pada siang hari cuaca terasa lebih terik akibat berkurangnya tutupan awan.

"Secara umum sejumlah wilayah Jawa Tengah sudah masuk musim kemarau. Suhu udara pada malam dan pagi hari lebih dingin dibanding biasanya, sedangkan siang hari terasa lebih panas karena sinar matahari lebih leluasa mencapai permukaan bumi," kata Teguh, Jumat (19/6).

BMKG mencatat suhu minimum yang terpantau di Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap pada 19 Juni 2026 berada di kisaran 24 derajat Celcius. Angka tersebut masih tergolong normal berdasarkan kondisi klimatologis wilayah setempat.

Meski demikian, warga yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti Cilacap bagian barat, Banyumas, dan wilayah sekitarnya berpotensi merasakan udara yang lebih dingin dibanding masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir selatan.

Teguh menjelaskan suhu udara memang cenderung menurun seiring bertambahnya ketinggian wilayah. Karena itu, daerah pegunungan dan dataran tinggi biasanya mengalami suhu yang lebih rendah saat musim kemarau berlangsung.