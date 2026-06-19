Genap 45 Tahun, UPGRIS Menuju Kampus Berstandar Internasional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lebih dari 50 persen program studi (prodi) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) telah berakreditasi unggul. Meski demikian, UPGRIS sedang mempersiapkan diri untuk meraih akreditasi internasional.

Rektor UPGRIS Sapto Budoyo mengatakan saat ini sebanyak 17 program studi telah terakreditasi unggul. Selain itu, kampus yang dipimpinnya juga telah memperoleh predikat unggul.

"Alhamdulillah, akreditasi di Universitas PGRI Semarang saat ini sudah lebih dari 50 persen. Sebanyak 17 program studi telah terakreditasi unggul dan institusinya juga sudah unggul. Pada 2 dan 3 Juli 2026, kami akan menghadapi akreditasi internasional untuk 12 program studi," kata Sapto saat membuka rangkaian Dies Natalis ke-45 UPGRIS, Jumat (19/6).

Menurutnya, akreditasi internasional menjadi bagian dari upaya UPGRIS dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat global.

Termasuk, pihaknya akan terus mengkaji dan mengidentifikasi prodi lain yang memiliki peluang menyabet akreditasi internasional.

"Ke depan kami akan melakukan kajian dan identifikasi terhadap program studi lainnya. Jika diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada tingkat internasional, proses akreditasi ini akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Tahun ini juga menjadi momentum penting bagi UPGRIS yang genap berusia 45 tahun. Dies Natalis ke-45 ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan kolaborasi, inovasi, dan semangat berkarya di lingkungan kampus.

Dia berharap berbagai capaian yang telah diraih UPGRIS dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.