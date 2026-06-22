Cuaca Jawa Tengah, Senin (22/6), Diprediksi Hujan Akan Turun di Daerah Ini

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah akan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga siang hari.

Namun, memasuki sore sampai awal malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun secara tidak merata, terutama di kawasan pegunungan, dataran tinggi, dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan prakiraan yang berlaku pukul 07.00 hingga 19.00 WIB, suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan cukup tinggi, yakni 50 sampai 95 persen.

Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3-27 kilometer per jam. Kondisi tersebut membuat cuaca terasa cukup panas di wilayah perkotaan dan kawasan pantai pada siang hari.

Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi dan siang hari. Memasuki sore hingga awal malam, langit masih didominasi awan dengan suhu udara berkisar 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 50-80 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3-27 kilometer per jam.

Sementara itu, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Wilayah yang perlu mewaspadai hujan antara lain Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Majenang, serta kawasan Ambarawa dan sekitarnya.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, serta wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan dan kawasan dataran tinggi lainnya.

Sementara itu, cuaca cenderung berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kabupaten Blora, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.