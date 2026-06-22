IKIBUNTU FEST II Hidupkan Kampung Patemasan, PekaKota Gelar Workshop Stensil Bersama Warga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PekaKota Institute menggelar aktivasi Having Fun Artlab dalam rangkaian IKIBUNTU FEST II di Kampung Patemasan, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jumat (13/6/2026).

Mengusung tema 'Kampung sebagai Ruang Hidup Kebudayaan Kota', kegiatan tersebut menghadirkan workshop stensil bersama perupa muda asal Demak, Sirril Wafa. Workshop digelar bekerja sama dengan Ikatan Remaja Patemasan dan terbuka untuk masyarakat umum.

IKIBUNTU FEST sendiri merupakan program yang mengajak masyarakat mengenal lebih dekat kehidupan kampung buntu beserta dinamika sosial dan budaya yang tumbuh di dalamnya. Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, PekaKota memilih Kampung Patemasan sebagai fokus utama eksplorasi.

Project Director IKIBUNTU FEST II Anita mengatakan Patemasan memiliki nilai historis dan sosial yang menarik sebagai kampung kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang beragam.

"Di Patemasan terdapat keragaman agama dengan keberadaan gereja, masjid, dan musala. Warganya hidup berdampingan dengan harmonis dan toleransi yang tinggi. Hal itu menjadi daya tarik yang ingin kami angkat," ujarnya melalui siaran pers yang diterima JPNN, Senin (22/6).

Sebagai komunitas yang banyak bergerak dalam isu perkotaan, PekaKota melihat kehidupan sosial warga Patemasan sebagai potret menarik mengenai bagaimana kebudayaan kota tumbuh dari lingkungan kampung.

Melalui workshop stensil, peserta diajak mengenal teknik dasar pembuatan desain, memotong pola, hingga mengaplikasikan stensil pada berbagai media secara sederhana dan menyenangkan.

Sirril Wafa yang menjadi pemateri dikenal sebagai perupa dan ilustrator muda asal Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.