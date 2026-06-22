Eco Enzyme Jadi Solusi Pembersih Sungai Ramah Lingkungan di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kampanye kepedulian terhadap lingkungan, dewasa ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Tak terkecuali dalam perkembangan dunia bisnis yang menuntut industri hijau.

Ada sejumlah cara dalam mengampanyekan isu, di antaranya penanaman pohon dan penyebaran eco enzyme atau cairan limbah organik yang berfungsi sebagai pembersih ramah lingkungan.

Dalam hal ini, dilakukan oleh PT Phapros Tbk pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke-72 di kawasan wisata Sam Poo Kong Kota Semarang, Minggu (21/6).

"Pelepasan eco enzyme hari ini merupakan simbol kepedulian kami terhadap lingkungan, sekaligus upaya mendorong pemanfaatan limbah organik menjadi sesuatu yang bernilai guna," ujar Komisaris Utama PT Phapros Tbk Alfi N. Rustam.

Dia mengatakan Phapros Day di Semarang tidak hanya menjadi momentum merayakan perjalanan dan pencapaian perusahaan, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Selain membantu mengurangi jumlah sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan, eco enzyme juga memiliki manfaat dalam mendukung kebersihan dan kualitas lingkungan perairan," ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan eco enzyme dapat membantu mengurangi jumlah sampah organik sekaligus mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Phapros memilih Sam Poo Kong sebagai lokasi kegiatan karena kawasan tersebut merupakan salah satu ikon sejarah Kota Semarang yang memiliki nilai budaya dan menjadi simbol keberagaman.