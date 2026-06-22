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Dikeroyok Kakak Kelas, Siswa SMP di Semarang Masih Trauma

Senin, 22 Juni 2026 – 18:38 WIB
Dikeroyok Kakak Kelas, Siswa SMP di Semarang Masih Trauma - JPNN.com Jateng
Ilustrasi korban perundungan di lingkungan sekolah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Proses pemulihan trauma terus dilakukan terhadap seorang murid korban perundungan oleh kakak kelasnya di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Eko Krisnarto menyebut tim psikolog dikerahkan untuk membantu proses pemulihan korban.

"Kami fokus mendampingi korban sampai pulih secara psikologis dan bisa kembali bersekolah dengan nyaman. Saat ini yang menjadi perhatian adalah pemulihan traumanya," ujar Eko, Senin (22/6).

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Menurut Eko, perundungan yang dialami korban bermula pada persoalan saling ejek antarmurid. "Namun, situasi berkembang hingga terjadi kekerasan fisik yang akhirnya menimbulkan trauma pada korban," katanya.

Meski kondisi fisiknya mulai membaik, korban masih mengalami trauma akibat peristiwa yang membuat sejumlah bagian tubuhnya terluka.

"Kalau dia (korban, red) mau ke WC itu masih ingat (peristiwa perundungan, red). Itu wajar, tetapi tetap kami dampingi terus sampai kondisi psikologisnya benar-benar pulih," kata Eko.

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Pihaknya memiliki sejumlah psikolog klinis yang menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi korban.

"Ada psikolog rumah tangga, ada yang khusus psikolog anak-anak. Tujuannya agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan," ujarnya.

Masih trauma, kondisi seorang siswa SMP di Kota Semarang yang dikeroyok kakak kelasnya begini.
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TAGS   Jawa Tengah semarang smp pengeroyokan perundungan smp nasima

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