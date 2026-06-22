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Truk Terobos Perlintasan di Semarang, KA Harina Tak Sempat Menghindar

Senin, 22 Juni 2026 – 18:45 WIB
Truk Terobos Perlintasan di Semarang, KA Harina Tak Sempat Menghindar - JPNN.com Jateng
Truk boks vs KA Harina tujuan Bandung-Surabaya Pasarturi terlibat insiden kecelakaan di palang pintu perlintasan kereta Jalan Hasanuddin Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seunit truk boks menerobos palang pintu perlintasan Kereta Api Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Beruntung, masinis kereta bisa mengendalikan laju sehingga tak ada korban jiwa.

Peristiwa yang melibatkan KA KA 100 Harina tujuan Bandung-Surabaya Pasarturi itu terjadi di perlintasan sebidang Jalan Hasanudin, Kota Semarang, Senin (22/6) sekitar pukul 16.15 WIB.

Akibat kejadian tersebut, KA Harina berhenti luar biasa (BLB) untuk dilakukan pemeriksaan sarana di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 16.16 WIB. Setelah dinyatakan aman, KA Harina diberangkatkan pada pukul 16.21 WIB.

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"PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut," kata Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif kepada JPNN.com.

Berdasarkan keterangan awal pengemudi, kendaraan tidak dapat berhenti saat palang pintu mulai menutup akibat dugaan gangguan pengereman sehingga berhenti di area jalur KA.

"Peristiwa ini menyebabkan keterlambatan KA Harina sekitar 6 menit dari jadwal normal perjalanan," kata Luqman.

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Sesaat sebelum kejadian, kata Luqman, petugas perlintasan telah membunyikan sirine peringatan dan palang pintu sedang dalam proses penutupan.

Namun demikian, truk yang melaju dari selatan itu tetap menerobos dan memasuki area perlintasan. Saat berada di tengah jalur kereta, truk mengalami mogok.

KA Harina tak sempat menghindar dari truk boks yang menerobos palang pintu perlintasan di Kota Semarang.
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TAGS   kecelakaan Jawa Tengah semarang Truk ka harina

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