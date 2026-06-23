Cuaca Jawa Tengah, Selasa (23/6), Simak Daerah yang Diprediksi Hujan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Selasa (23/6) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara tidak merata di sejumlah wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan kawasan sekitarnya pada sore hingga awal malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku pukul 07.00 hingga 19.00 WIB, suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 50 hingga 95 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 kilometer per jam.

Untuk wilayah Kota Semarang, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Memasuki sore hingga awal malam, cuaca berubah menjadi berawan. Suhu udara berkisar 27-34 derajat Celsius dengan kelembapan 50-80 persen.

Sejumlah daerah diprakirakan berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, antara lain Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kajen (Kabupaten Pekalongan), dan Kabupaten Tegal bagian wilayah Slawi.

Sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang wilayah Ungaran dan Ambarawa, serta Kabupaten Cilacap bagian Majenang.

Adapun wilayah yang diprakirakan didominasi cuaca berawan meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

BMKG juga mencatat kondisi cuaca di Kota Semarang pada pukul 05.00 WIB berada dalam kondisi hujan ringan. Saat itu suhu udara tercatat 26,2 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 89 persen dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 5 kilometer per jam.