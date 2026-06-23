Melalui Global Talent Day & Kebumen Job Fair 2026, Kemenko PM Siapkan Talenta Indonesia ke Pasar Kerja Internasional

jateng.jpnn.com, KEBUMEN - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bakal menggelar Global Talent Day dan Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026 pada 24-26 Juni 2026 di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk menyiapkan talenta Indonesia, calon pekerja migran, siswa SMK, hingga mahasiswa agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui jalur resmi dan aman.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pemerintah tidak hanya berupaya membuka akses kerja ke luar negeri, tetapi juga memastikan para pekerja memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.

"Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman," ujar Leontinus, Selasa (23/6).

Menurut dia, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat, terutama di negara-negara dengan populasi menua seperti Jepang dan Jerman. Peluang kerja terbuka di berbagai sektor, mulai manufaktur, perawatan lansia, hospitality hingga pertanian.

Meski demikian, masih banyak peluang yang belum terserap optimal karena minimnya informasi dan masih adanya praktik penempatan pekerja migran secara nonprosedural.

Karena itu, melalui kegiatan tersebut peserta akan mendapatkan edukasi migrasi aman sekaligus akses langsung ke berbagai lembaga penempatan resmi.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dapat mengikuti workshop yang menghadirkan narasumber dari KP2MI, kedutaan negara tujuan penempatan, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, serta BPJS Ketenagakerjaan.