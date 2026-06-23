Jateng Jadi Provinsi Paling Patuh Bayar Iuran JKN se-Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertinggi di Indonesia.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Bayu Teja Muliawan mengatakan cakupan kepesertaan JKN yang dibiayai pemerintah daerah (JKN-Pemda) di Jateng mencapai 37,9 juta jiwa atau 98,2 persen dari total penduduk pada 2025. Sementara itu, tingkat keaktifan kepesertaan mencapai 28,77 juta jiwa atau sekitar 74 persen.

"Sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai Rp 3,96 triliun. Tingkat kepatuhan pembayaran jaminan Pemda se-Provinsi Jateng merupakan yang tertinggi dari Pemda Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia," ujarnya dalam Apresiasi Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Program JKN di Kota Semarang, Selasa (23/6).

Menurutnya, Program JKN menjadi salah satu program prioritas pemerintah periode 2025–2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Asta Cita serta target Universal Health Coverage (UHC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dia menyebut secara nasional tingkat kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 95 persen. Namun, masih terdapat sekitar 57 juta peserta yang berstatus tidak aktif sehingga menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan.

"Jadi iuran itu sangat penting untuk kesinambungan program JKN ini. Prinsipnya kan yang muda menolong yang tua, yang sehat menolong yang sakit, yang kaya menolong yang miskin. Jadi, dengan gotong-royong kita semua tolong," katanya.

Bayu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Jateng yang konsisten memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai regulasi yang berlaku.

Menurut dia, manfaat Program JKN saat ini telah dirasakan luas oleh masyarakat. BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan guna menghadirkan akses pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan setara.