Baliho PB XIV Mangkubumi Muncul di Jalan Pemuda Kota Semarang, Warga Bertanya-tanya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah baliho berukuran besar yang memampang wajah Pakubuwono XIV Mangkubumi terpasang di Jalan Pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah. Belum diketahui kapan baliho KGPH Hangabehi itu dipasang.

Dalam baliho itu tertulis kalimat 'Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangestu Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) PB XIV Karaton Surakarta Hadiningrat'.

Pada baliho itu, PB XIV Mangkubumi terlihat mengenakan pakaian kebesaran Raja Keraton Solo.

Pantauan JPNN.com, lokasi baliho itu dipasang vertikal di antara Indomaret Point dan Restoran Korea PPALI PPALI atau depan Hotel Grandhika. Namun, banyak warga yang bertanya-tanya karena tak mengetahui waktu dan yang memasang baliho tersebut.

“Sudah ada sebulan, ngerti-ngerti sudah ada,” kata Ucup, juru parkir bahu Jalan Pemuda Kota Semarang kepada JPNN.com, Rabu (24/6).

Meski mengira pemasangan baliho itu sudah sebulan terakhir, Ucup tak mengetahui sosok putra tertua PB XIII tersebut.

“Saya tidak tahu kalau itu Raja Solo. Saya biasa di sini jadi tukang parkir sudah lama,” kata Ucup.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) yang sedang menunggu orderan tak jauh dari baliho tersebut juga tak mengenali Raja Solo yang dikukuhkan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat itu.